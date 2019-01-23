İddiaya göre, Bozan D. (40),Ahmet Ş. (30) ve Hasan E. (28),İzmir'de panelvan aracın alt kısmını bir insanın geçebileceği şekilde kestirdi. Minibüsle İzmir’den Adana’ya gelen 3 şüpheli, kent merkezinde Seyhan ilçesindeki rögar kapaklarının üzerinde aracı park etti. Zanlılardan birisi panelvanın kesik kısmından rögar kapağını çıkardıktan sonra yer altına inerek fiber optik internet kablolarını kesti. Kestiği kabloları minibüs içinde bekleyen diğer arkadaşına uzatan zanlı, işi bittikten sonra araca çıkarak rögar kapağını kapattı. Kabloları çaldıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi yollarına devam eden şüpheliler, fiber kabloları hurda fiyatına sattı. 3 zanlı, aynı yöntemle 6 hırsızlık girişiminden 4'ünde başarılı olabildi.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz hafta Perşembe gecesi Seyhan ilçesinde. aynı şekilde hırsızlık teşebbüsü oldu. İnternet şirketinde çalışan tekniker E.A., polis merkezine giderek rögar kapağı içerisinde bulunan internet kablolarının kopartılarak çalınmaya çalıştığı ihbarında bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir panelvan aracın rögar kapağının üzerinde 13 dakika boyunca kaldığını gören polis, görüntüleri daha yakından inceleyince film gibi soygunu tespit etti.

Hollywood filmlerinde bile eşine az rastlanır bir yöntemle bir kişinin araç içinden önce rögar kapağını kaldırdığını, daha sonra delikten içeri girerek hırsızlık yaptığını fark eden Hırsızlık Masası dedektifleri, güvenlik kameralarınca kaydedilen şüphelilerin kullandığı panelvan aracın plakasını tespit etti.

YÜZLERCE EVİ GÜNLERCE İNTERNETSİZ BIRAKTILAR

Polis, gerçekleştirdiği operasyonla Hasan E., Bozan D. ve Ahmet Ş. ile fiber kabloları satın alan hurdacı Abidin B.'yi yakaladı. Telekom şirketine milyonlarca lira zarar veren ve yüzlerce evi günlerce internetsiz bırakan zanlılar sorgularında suçlarını itiraf etti. 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hurdacı Abidin B. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı. Telekom şirketinin şüphelilerden maddi zararı talep ettiği öğrenildi.