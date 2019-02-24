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İzmir'de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, edinilen bilgiye göre hastane yöneticisi M.D.’nin, bir hemşireyi taciz ettiği iddia edildi. Taciz iddiaları üzerine sağlık çalışanları soluğu karakolda aldı ve söz konusu hastane yöneticisi hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine M.D.’nin ifadesi alınırken, M.D.’nin hastanedeki bazı sağlık çalışanlarına mobing uyguladığı da ileri sürüldü.
HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
İHA'da yer alan habere göre, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında bir soruşturma başlattı. Müdürlüğün, söz konusu iddialar üzerine müfettiş talebinde bulunduğu, müfettişin önümüzdeki günlerde hastaneye gelerek konuyu araştıracağı öğrenildi. Öte yandan M.D.’nin ise hastanedeki görevine devam ettiği belirtildi.
"HEMŞİRE M.K. İLE TARTIŞTIK"
İddialara ilişkin yönetici M.D ise yaptığı açıklamada, "Hakkımda şikâyetçi olan M.K. isimli sorumlu hemşire yardımcısı beni birkaç kez aradı, temizlik ve koku ile ilgili ben de onu aradım ‘Aşağıya gelip bakın’ dedi. Yanımda bulunan temizlik ve güvenlik şefleri ile birlikte acil servise inip resüstasyon odasında kokunun sebebini araştırırken, söz konusu hemşire ile personellerin huzurunda sözlü tartışma yaşadık. Olayın ardından birkaç kontrol daha yaparak ve olayı tutanak haline getirerek hastaneden çıktım” dedi.
"KENDİSİNE 'ABLA' DİYE HİTAP EDERİM"
M.D. şöyle devam etti: "Tutanağı kayda verdikten sonra hastane başhekimliğince inceleme başlatıldı. Haberde yazıldığı gibi soruşturma söz konusu hemşirenin taciz iddiaları ile ilgili olmayıp, tamamen bizzat şahsım tarafından tutulan tutanağa binaen başlamış olup, daha sonra M.K’nın şikayeti üzerine durum sağlık müdürlüğüne hastane yönetimi tarafından bildirilmiştir. Hakkımda taciz iddialarında bulunan M.K. isimli şahıs ile olay öncesinde farklı tarihlerde WhatsApp üzerinden yaptığımız konuşmalarda kendisine abla diye hitap ettiğimi belirtmek isterim."
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