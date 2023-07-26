İzmir'de iki farklı noktada orman yangını

Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesindeki zeytinlikte çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesinde ise ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma yürütülüyor.

Yangın saat 15.00 sıralarında Tavşanlı ilçesi Gevrekler Köyü bölgesindeki ormanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale sürerken, 1 helikopter ile takviye ekipler de bölgeye sevk ediliyor.

KÖYLERİN TAHLİYESİ İÇİN ANONS YAPILDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı çevredeki köylerin tahliye edilmesi için anons yapılıyor.

Yangına, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 220 personelle müdahale sürüyor.

İstanbul'dan istenen helikopterin ise Beykoz´da çıkan yangın nedeniyle geri döndüğü ve alevlere şu an sadece karadan müdahale edildiği öğrenildi.