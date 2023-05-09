Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

İzmir'de kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı teslim oldu

İzmir Ödemiş'te kendisinden 28 yaş küçük karısını, tartışma sırasında tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı koca, jandarma ekiplerine teslim oldu

İzmir'de kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı teslim oldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tartıştığı karısını tabancayla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'nde ikamet ettikleri evde B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, B.A, tabancayla eşine ateş açtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan incelemede 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Tuba A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan B.A, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la telefonda görüştü
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin ...
Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi
GÜNDEM Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı | 2023 MEB ile AÖL Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM 2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 AUZEF sınav sonucu sorgula: AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM 2023 AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarih
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2023 | 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereye yapılıyor, yaş sınırı var mı?
GÜNDEM Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları!
KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: ÖSYM ile KPSS sınav başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 KPSS sınav takvimi!
GÜNDEM 2023 ÖSYM KPSS sınav ve başvuru takvimi
ÇİFTE ZAM GELDİ! Benzin ve motorin fiyatları son dakika: 9 Mayıs 2023 bugün benzin, LPG, motorin (mazot) litre pompa fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Akaryakıt fiyatlarında çifte zam!
KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanır?
GÜNDEM 2023 KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuç tarihi!
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: 14 Mayıs Genel Seçimleri sandık görevlisi ve sandık başkanı ücreti ne kadar, kaç TL olacak, belli oldu mu?
GÜNDEM 2023 sandık görevlisi ücreti belli oldu mu?
AÖF final sınavı tarihleri takvimi 2023 | Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün? AÖF finalleri nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi yapılacak?
GÜNDEM AÖF final sınavları ne zaman ve online mı yapılacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.