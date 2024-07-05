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        Haberler Yaşam İzmir'de keşfedilen yeni çalı türü literatüre kazandırıldı

        İzmir'de keşfedilen yeni çalı türü literatüre kazandırıldı

        İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan baklagiller ailesinden yeni çalı türü, İzmirborçağı adıyla bilim dünyasına kazandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:54
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        İzmir'de keşfedildi, literatüre kazandırıldı
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        Ege Üniversitesi'nden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi ekibi tarafından, Menderes'te baklagiller ailesinden yeni bir çalı türü keşfedildi.

        Türe Türkçe İzmirborçağı, bilimsel olarak ise Chamaecytisus erythropetalus ismi verildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen merkezin müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım, bölgede 2012-2023 yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında yeni bir popülasyon tespit ettiklerini aktardı.

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        Keşfedilen bitkinin herhangi bir kategoriyle benzeşmediğinin görüldüğünü aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Chamaecytisus cinsinin dünya genelinde kabul edilen 43 türü bulunuyor. Türkiye'de bu cins altında 10 tür var. Bunların 4'ü endemik. İzmirborçağının keşfiyle bu sayı 11'e çıkmış ve endemik sayısı da 5'e yükselmiştir. İzmirborçağı, İzmir'in Menderes ilçe sınırlarında yayılış gösteren lokal endemik bir türdür. Volkanik kökenli kayalık arazilerde, maki içlerinde yayılış göstermektedir. Yayılış yüksekliği deniz seviyesinden 245-315 metre rakımlardadır."

        Yıldırım, bitkinin yayılış gösterdiği alanın orman yangınlarına maruz kalan bir sahada bulunduğunu belirterek, "Ayrıca alanda yeni yol açma çalışmaları da popülasyon üzerine olumsuz etki yaratmaktadır. Tüm bu tehditler ve türün sınırlı dağılımı göz önüne alındığında tür, kritik tehlike altında olarak değerlendirilmektedir. Acilen tür koruma ve eylem planlarının yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

        EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da ekibe çalışmaları için teşekkür etti.

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        #İzmirborçağı
        #İzmir
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