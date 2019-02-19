İzmir’de meydana gelen olayda, Sergen Hayran (22),tartıştığı komşusu Şükrü A. (43) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 364 Sokakta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Sergen Hayran ile komşusu Şükrü A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Şükrü A., Hayran'a bıçakla saldırdı. Talihsiz genç bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Şükrü A. hızla olay yerinden kaçtı.

3 SAAT MÜDAHALE EDİLDİ

Yakınları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen genç, yaklaşık üç saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS YAKALADI

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısı Şükrü A.'yı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.