İzmir'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yağış sonrası düdenlerin oluştuğu bölgedeki karayolu, çökme riskine karşı kapatıldı. Mahalle sakini Hasan Coşkun, "Bu iş o kadar abartıldı ki, gelin ve damat dış çekim için düdenlere geliyordu. Kimseye bir şey olmadan yol kapatıldı" dedi.

YAĞIŞIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre, İzmir'de geçen ay 3 gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden biri de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış alan Menderes'in Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yağmur sularının birikmesiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı.

FOTOĞRAF İÇİN BÖLGEYE AKIN ETTİLER

Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına akmaya başlaması ise düden oluşmasına neden oldu. Yeraltına akan suyun azalmasıyla, bölgede yeni düdenler oluştu. Şelaleyi andıran düdenleri görmek isteyenler araçlarıyla bölgeye akın edip, bol bol fotoğraf çekti.

YOLDA ÇÖKME RİSKİ OLUŞTU

Daha sonra ise sular çekildi. Ancak taş ocaklarının da bulunduğu bölgeden ağır tonajlı araçların geçmesi yolun çökme riskini gündeme getirdi. Yolun, düdenlerin bulunduğu bölümü, iki yönlü trafiğe kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından verilen kapatma kararı üzerine ekipler, yolun iki yönüne beton bloklar yerleştirdi. Bazı vatandaşlar beton blokları kaldırıp geçmeye çalışınca yol, iş makinesiyle kazıldı.

"BELEDİYE ÖNLEM ALDI"

Karakuyu sakinlerinden çiftçi Hasan Coşkun, vatandaşların sürekli fotoğraf çekmek için düdenlerin yakınına kadar indiğini belirterek, "Geçen ay aşırı yağışlardan dolayı tarım arazilerinde suların birikmesi sonucu düdenler oluştu. Vatandaşlar fotoğraf çekmek için buraya akın etti. Bu iş o kadar abartıldı ki, gelin ve damatlar bile çekim için düdenlere geldi. Aynı zamanda bu yoldan ağır tonajlı araçlar geçiyor. Belediye yolu kapatarak, önlem aldı" dedi.