Kaza, gece saatlerinde Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi. Manisa yönünden İzmir istikametine motosikletle giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet Sabuncubeli Tüneli çıkışında demir bariyerlere çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Bu sırada kazayı gören başka bir sürücü, yolu kapatarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tüneli bir süre trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Sürücünün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapatılan tünel, yaklaşık yarım saat tekrar açıldı.