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İzmir'de naylon barakada erkek cansız bedeni bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde, naylon baraka içerisinde erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin, 52 yaşındaki Necip Demir isimli kişiye ait olduğu belirlendi

İzmir'de naylon barakada erkek cansız bedeni bulundu
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DHA

Kiraz'ın Köprübaşı Mevki Gümüşsuyu Caddesinde, bir naylon baraka içiresinden kötü koku gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine gelin polis ekipleri, erkek bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Necip Demir olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Necip Demir'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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