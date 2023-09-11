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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İzmir Foça'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan söndürme çalışmaları başladı - Güncel haberler

        İzmir'de çıkan yangın kontrol altında

        İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı. Alevler kısa bir süre sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:50
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        İzmir'de çıkan yangın kontrol altında
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        İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale etti.

        Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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