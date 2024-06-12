İzmir'de orman yangını çıktı! Orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Narlıdere başlayan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı Giriş: 12.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:57 facebook

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