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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de orman yangını çıktı! - Son dakika | Son dakika haberleri

        İzmir'de orman yangını çıktı!

        Orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Narlıdere başlayan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:57
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        İzmir'de orman yangını çıktı!
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        İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Narlıdere Mezarlığı üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 4 dozer ile ekipler sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.

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        #İzmir
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