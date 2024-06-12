İzmir'de orman yangını çıktı!
Orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Narlıdere başlayan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor
Giriş: 12.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:57
İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Narlıdere Mezarlığı üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 4 dozer ile ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.
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