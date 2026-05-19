İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Bisicap" uygulamasına tepki gösterdi. Özkan yazılı açıklamasında, Alsancak Limanı çevresine yerleştirilen "Bisicap" araçlarının, sahada rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

Uygulamanın ilk olarak "bisiklet taksi" adıyla ortaya çıktığını, gelen tepkiler üzerine adının "Bisicap" olarak değiştirildiğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Ancak isim değişse de yaşanan sorun değişmedi. Taksi esnafımızın yıllardır emek vererek oluşturduğu düzenin içerisine yeni bir karmaşa eklenmektedir. İzmir'in çözüm bekleyen çok daha büyük ulaşım sorunları bulunurken, alternatif yollar ve kalıcı projeler üretilmesi gerekirken, taksi esnafının adeta gözüne sokarcasına böyle bir uygulamanın yapılması doğru değildir."

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.