İzmir'de tüfekle vurulunca kısmi felç geçiren sokak köpeği Muğla'da tedavi edildi

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Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle omurilik bölgesinde ciddi hasarı bulunan ve yürüyemeyen köpek, İzmir Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisi Fernur Çapa tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekiplerine teslim edildi.

Bakımevinde köpeğin vücudundaki saçmaların bir kısmı temizlendi, kısmı felce yönelik sinir tedavisi uygulandı. Bir aylık tedavinin ardından iyileşen ve "Öznur" adı verilen köpek sağlığına kavuştu, yürümeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde görevli veteriner hekim Özgür Yaman, gazetecilere, köpeğin merkeze getirildiğinde vücudunun saçmalarla kaplanmış olduğunu, omurilik bölgesinde de ciddi problemi bulunduğundan müdahale etmeye karar verdiklerini söyledi.

Tedavinin sonuç verdiğini aktaran Yaman, "Sürekli sürünen ve arka diz bölgelerinde sürünmekten dolayı yaralar oluşan köpek tedavilerimizin ardından yürümeye başladı. Birkaç haftaya daha da iyi olacak. Öznur adını verdiğimiz köpeğimizi tedavisi tamamlandıktan sonra bir aile bulup sahiplendireceğiz." dedi.​​​​​​​