        İzmir'de yangın! Gökyüzünü duman kapladı | Son dakika haberleri

        İzmir'de yangın! Gökyüzünü duman kapladı

        İzmir'de inşaat malzemelerinin olduğu bir depoda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatılırken, yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 09:31 Güncelleme: 03.10.2025 - 09:31
        İzmir'de yangın! Gökyüzünü duman kapladı
        İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

        DHA'nın haberine göre Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede depoyu sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı. Depodan patlama sesleri yükselirken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Mahalleli patlama sesleri nedeniyle panik yaşarken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

