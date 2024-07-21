İzmir'deki elektrik akımı faciasında ifadeler ortaya çıktı

"GÖZLEMCİ İZİNLİYDİ"

Kazanın meydana geldiği mazgalları olaydan sonra incelediğini belirten B.K, şu ifadeleri kullandı:

"Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz izinliydi. Olay yerinde bir gözlemci yoktu. Biz orada çalışma yaparken kablolara hiçbir şekilde zarar vermedik. Ancak o tarihte izinli olması nedeniyle olay yerinde gözlemci yoktu. Ekipler sadece diğer kurumların malzemelerine zarar verdiğinde diğer kurumlarla iletişime geçeriz. Diğer hatlara zarar verilmediğinde ya da olumsuz bir durum olmadığında herhangi bir rapor tutmuyoruz. Ancak bir zarar meydana geldiğinde yüklenici firma tutanak tutar. Bu zararlardan yüklenici firma sorumludur. Hasar olsaydı, yüklenici firma diğer kurumların gözlemcilerini çağırmakla sorumluydu. Olay yerinde çalışma yaparken İzmirgaz ve Gdz Elektrik'i 'gözlemci olarak gelebilirsiniz' diye aradıklarını biliyorum. İzmirgaz olay yerine gelmiş ancak Gdz Elektrik'ten bir gözlemci gelmemiştir."