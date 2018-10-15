İzmir'in Menderes ilçesinde 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3'ü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 düzensiz göçmenin ölümü, 13 kişinin de yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazadan yaralı kurtulan kamyonun şoförü Mustafa Yılmaz'ın ifadeleri doğrultusunda 3'ü Suriye uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Operasyonun sürdüğü öğrenildi.
Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 düzensiz göçmen ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı
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