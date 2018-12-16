Milli Piyango idaresi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı biletleri satışa sunuldu. Bu yıl 70 milyon lira olan büyük ikramiye hayalleri süslerken, özellikle daha önce büyük ikramiye satan bayilerin de yüzünü güldürüyor.



İHA'Nın haberine göre, İzmir’in Konak ilçesinde sattığı bilete daha önce dört defa büyük ikramiye çıkan engelli bilet satıcısı Fevzi Deniz, bu yıl seyyar satışa ek olarak internet üzerinden de satış yapıyor. Bilet almak isteyen kişilerin kendine internetten veya telefon yolu ile ulaştığını söyleyen Deniz, "Banka hesabıma para yatırılıyor ve istenen bileti alacak kişinin adresine gönderiyorum. Bu zamana kadar Fransa, Almanya gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışına 500 adet bilet gönderdim. Genelde çeyrek veya yarım bilet satışı yaptım" dedi.



Daha önce çıkan dört büyük ikramiyenin üçünün aynı kişiye çıktığını söyleyen Deniz, "İlk çıktığı zaman o bileti zorla vermiştim. Büyük ikramiye sahibini daha önce tanıyordum ve veresiye olarak vermiştim. Şansa o bilete çıktı. Büyük ikramiye sahibi ikramiyenin çıktığını bilmiyordu, arayıp ben söyledim çıktığını. O da sağ olsun bize küçük bir hediye verdi’’ diye konuştu.



Deniz, bu sene büyük ikramiye çıkan bileti kendisi satarsa şanslı ikramiye sahibinden İzmir’e yatırım yapmasını ve engellilere yönelik faaliyetlere katkı sağlamasını beklediğini söyleyerek, büyük ikramiye sahibi adaylarına şimdiden mesaj gönderdi.

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