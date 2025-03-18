'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
İzmir'in Buca ilçesinde, 2 grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan ve 23 yaşındaki İsmail Kaan Demirbaş'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler yürek yaktı
İzmir'de olay, 10 Mart'ta Buca ilçesi Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.
3 GENÇ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail Kaan Demirbaş (23) ile 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Yaralanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
BİRKAÇ ADIM ATIP, YERE DÜŞÜYOR
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; C.P. (27), İ.A. (19) ve C.K.Ö. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen C.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖLDÜREN KAVGA KAMERADA
Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bıçaklanan Demirbaş'ın kanlar içinde kalıp birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı görüldü. Görüntülerde; çevredekilerin yardım etmek için Demirbaş'ın başına toplandığı anlar da yer aldı.