        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Kayıp kadının cesedi bahçede bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kayıp kadının cesedi bahçede bulundu!

        İzmir'de, 5 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Aslı Aygan'ın, oturduğu apartmanın bahçesindeki eklentide cansız bedeni bulundu. Oturduğu 7'nci kattan düştüğü belirlenen Aygan'ın, ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 13:16 Güncelleme: 29.08.2025 - 13:16
        İzmir'de olay, dün saat 19.00 sıralarında, Konak ilçesi Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi 151 numarada meydana geldi. Bir apartmanın arka bodrum eklentisinde bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.

        APARTMANIN 7. KATINDA YAŞIYORDU

        DHA'daki habere göre gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin aynı apartmanın 7'nci katında yaşayan ve 24 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Aslı Aygan'a ait olduğu belirlendi.

        BAHÇENİN EKLENTİSİNE DÜŞTÜ

        Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu, Aygan'ın 7'nci kattan düşüp bahçedeki eklentisinin çatısına çarptığı ve buradan zemine düştüğü tespit edildi. Aslı Aygan'ın, göğüs kısmı ile sağ bacağında ise kırıklar olduğu belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aslı Aygan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Aygan'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
