İzmir'de olay, dün saat 19.00 sıralarında, Konak ilçesi Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi 151 numarada meydana geldi. Bir apartmanın arka bodrum eklentisinde bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.

APARTMANIN 7. KATINDA YAŞIYORDU DHA'daki habere göre gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin aynı apartmanın 7'nci katında yaşayan ve 24 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Aslı Aygan'a ait olduğu belirlendi.

BAHÇENİN EKLENTİSİNE DÜŞTÜ Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu, Aygan'ın 7'nci kattan düşüp bahçedeki eklentisinin çatısına çarptığı ve buradan zemine düştüğü tespit edildi. Aslı Aygan'ın, göğüs kısmı ile sağ bacağında ise kırıklar olduğu belirlendi.