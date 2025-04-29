İzmir'de olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

SÜRÜCÜYÜ SATIRLA YARALADI DHA'daki habere göre araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü yaralanırken, o anlar cep telefonuyla görüntüledi.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI REKLAM Görüntülerde; sürücünün diğerine satırla saldırdığı, bu sırada çevredekilerin araya girdiği anlar yer aldı.