O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
İzmir'de, trafikte tartışan iki sürücülerden biri, diğerine aracından inip satırla saldırdı. Kan donduran olay kameraya yansırken, satır darbeleriyle yaralanan sürücü tedavi altına alındı
İzmir'de olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
SÜRÜCÜYÜ SATIRLA YARALADI
DHA'daki habere göre araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü yaralanırken, o anlar cep telefonuyla görüntüledi.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Görüntülerde; sürücünün diğerine satırla saldırdığı, bu sırada çevredekilerin araya girdiği anlar yer aldı.
YARALI TABURCU EDİLDİ
Kaçan saldırgan aranırken, yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.