İzmir'in Bayraklı ilçesinde müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Tayfun Özişçiler'i (55) sırtına dayadığı sivri bir cisimle tehdit edip, 2 bin lirasını gasp eden T.Ç. (29) ile eşi İ.G.Ç. (25) kaldıkları otel odasında gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, önceki gün Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, evli ve ikiz çocuk babası Tayfun Özişçiler'in kullandığı taksiye bindi.

Bayraklı ilçesine gideceğini söyleyen bu kişi, ıssız bir noktada Özişçiler'in sırtına cebinden çıkardığı sivri bir cisim dayadı. Kolunu da Özişçiler'in boynuna dolayan şüpheli, 2 bin TL’sini gasp edip, kaçtı. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

REKLAM

"CEBİNDE NEYİN VARSA ÇIKAR"

Görüntülerde; sürücü koltuğunun arkasında oturan şüphelinin sivri bir cisimle Özişçiler'i tehdit edip, kolunu boynuna doladığı görüldü. Bu sırada şüphelinin 'Cebinde neyin varsa çıkar. Çocuğum için yapıyorum. Sana zarar vermek istemiyorum' dediği, cebindeki parayı veren Özişçiler'in şüphelinin daha fazla para istemesi üzerine 'Yemin ederim başka param yok. İşe yeni çıktım' dediği duyuldu. Olayın ardından Özişçiler polise şikayetçi oldu.