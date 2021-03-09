İzmir Valisi Köşger'den korkutan açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİZMİR İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA! Son dakika: İzmir Valisi Köşger: "Vakalar yüzde 50 arttı!"
ABONE OL

İzmir Valisi Köşger'den korkutan açıklama!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini de içine alan 27 Şubat-5 Mart'ta şehirdeki Kovid-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını, kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini bildirdi

İZMİR İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA! Son dakika: İzmir Valisi Köşger:
İzmir Valisi Köşger'den korkutan açıklama!
0:00 / 0:00
AA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, geçen yıl marttan bu yana Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Türkiye'nin yaklaşık 2 hafta önce kontrollü normalleşme sürecine girdiğini hatırlattı.

İzmir'in bu süreçte yüksek riski simgeleyen "turuncu" grupta yer aldığını belirten Köşger, "8-14 Şubat haftasında her 100 bin kişide vaka sayımız 44.39, 20-26 Şubat haftasında ise 53.42 oldu. 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan haftada ise bu rakam 66.47 yükseldi. Kendi içinde vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir artış var" dedi.

"14 BİN KİŞİYLE DENETİMLERİMİZİ YAPIYORUZ"

AA'da yer alan habere göre kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik 14 bin kişiyle denetimlere devam ettiklerini, her gün farklı temalarla kontroller yapıldığını kaydeden Köşger, şöyle konuştu:

"REHAVET BÜYÜK SIKINTILAR DOĞURUR"

"Denetimlerimiz sıklaşacak. İzmir'de vatandaşımızın uzun süren salgından sıkılmış olduğunu biliyoruz ancak biraz erken rehavete kapılmanın daha büyük sıkıntılara sebebiyet vereceğini de bilmemiz lazım. Kontrollü normalleşme denilen şey, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamak. Buna riayet etmezsek rakamlar hızlı şekilde kırmızı bölgeye evrilecek.

"VATANDAŞ SAĞLIĞINI DÜŞÜNMELİ"

Tekrar başa dönmüş olacağız. İzmir 4.5 milyonluk bir şehir. Biz ne kadar denetim yaparsak yapalım herkesin başına bir polis dikmemiz mümkün değil. Vatandaşın kendi sağlığını düşünerek kendi tedbirlerini almasını bekliyoruz."

"HASTANELERDE YOĞUNLUK YOK"

Köşger, vatandaşların özellikle açık alanlarda yan yana oturarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini, buna bir de maskelerini çıkarmaları eklenince virüsün bulaşma riskinin yükseldiğini söyledi.

İzmir'de artan vaka sayılarına rağmen hastanelerde yoğunluk yaşanmadığına işaret eden Köşger, "Hastane, yoğun bakım ve entübasyonla ilgili sıkıntımız yok. Özellikle 30 Ekim'deki depremin ardından Kovid-19 kentimizde zirve yapmıştı. O dönemde de sıkıntı yaşamamıştık.

"HER GÜN İZMİR'DE 7-8 KİŞİ CAN VERİYOR"

Vatandaşımız 'Virüs mutasyona uğradı artık çok ölümcül değil' diye düşünebilir ama virüs ölümcül olmaya devam ediyor. Her gün kentimizde 7-8 kişi bu virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Konaklama tesislerine korona denetimi!
GÜNDEMKonaklama tesislerine korona denetimi!
SON DAKİKA: Giresun'da yeni kısıtlama kararları! HES kodu şartı geliyor
GÜNDEMGiresun'da yeni HES kordu kararı!
Marketler ve bakkallar kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 9 Mart 2021
GÜNDEMMarket saatleri değişti
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti!
MAGANDA! Son dakika: Kısıtlamayı ihlal etti, bekçiye kafa attı
GÜNDEMKısıtlamayı ihlal etti! Bekçiye kafa attı! Yok böyle ...
İl il koronavirüs risk haritası 9 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Açıklama gel
GÜNDEMİl il koronavirüs risk haritası
RADARA DİKKAT! Sürücülerin korkusu 'radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
GÜNDEMBu yöntemler radarı atlatıyor mu?
Düzce'de halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü
GÜNDEMHalde yangın çıktı, 1 ton soğan zarar gördü
1000 TL destek başvuru sonuçları için TIKLA! E-Devlet ile Pandemi sosyal yardım parası başvurusu
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları
ARAÇ ÇETESİ| Son dakika: Adana'da dev operasyon! İcra müdürüde var
GÜNDEMİcralık araç çetesi çökertildi!