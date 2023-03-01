İzmir'in iki ilçesinde tarihi eser baskını: 92 parça

AA

İzmir'in iki ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 92 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bayındır ve Torbalı ilçelerindeki iki adrese baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 20 sikke, 7 mühür, heykelcik ve 64 parça küçük boyutlu metal obje ele geçirildi, 2 dedektöre el konuldu.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Adreste bulunan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.