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        Haberler Gündem İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri 2023: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili en güzel, anlamlı, resimli 101. yıl kurtuluş mesajları

        İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili mesajları

        Her yıl İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül tarihinde kutlanıyor. İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri bu kutlu ile birlikte araştırılıyor. Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olan 9 Eylül 1922 yılında İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili en güzel, anlamlı ve resimli mesajları sizler için derledik. İşte resimli 9 Eylül mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:52
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        Milli Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olan İzmir'in Kurtuluşu, başta İzmir'de olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında coşku içinde kutlanıyor. İşte en güzel, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu sözleri ve mesajları...

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        9 EYLÜL İZMİR'İN KURTLUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ

        İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun.

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        Hayır, sakın yolunda kalma sen. Dağları yıkan gücünle sars yerleri. Atam diyor, öğün çalış güven. Durma yürü haydi ileri. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun!

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        Canımdan aziz İzmir’'m, Anadolu'm; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

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        Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi. Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun.

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        Yazıldı şiirler ve tütsülendi gökyüzü… Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü! İzmir'in kurtuluşunun 101. Yılı kutlu olsun!

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        9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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