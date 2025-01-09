Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Başkanlarla 10 Bin Adım İzmir Körfezi'nde deniz yosunu oluştu

        İzmir Körfezi'nde deniz yosunu tabakası oluştu

        İzmir Körfezi'nde yer alan Çakalburnu Lagünü'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (ulva) su üzerinde tabaka oluşturdu. Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde suyun kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıktığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Körfezi'nde deniz yosunu oluştu
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Körfezi'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (ulva) su üzerinde tabaka oluşturdu.

        Balçova ilçesinde, flamingoların da aralarında bulunduğu birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü yosun tabakası nedeniyle yeşile büründü.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde suyun kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıktığını belirtti.

        Denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartların ortadan kaldırılmasının önemine dikkati çeken Taşkın, şunları kaydetti:

        "İzmir Körfezi'nde deniz yosunu gibi fırsatçı ve kirliliğe karşı toleranslı olan türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için işe karasal ortamdan başlanmalı, atık suların iyi şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin girişi önlenmelidir. Deniz suyunun ısınması ve güneşli hava olunca bu fırsatçı türler ortaya çıkıyor. Kısa ömürlüdür ama öldükleri zaman da ortamda istenmeyen bir kokuya sebep olabiliyorlar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #İzmir Körfezi
        #deniz yosunu
        #Çakalburnu Lagünü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 bıçak darbesine 8 yıl hapis!
        7 bıçak darbesine 8 yıl hapis!
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"