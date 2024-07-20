Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir Menemen'de yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü | Son dakika haberleri

        Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü

        TCDD'ye ait yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu, otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen feci kazada sürücü Mehmet Akkurt ile eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt can verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:41 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Menemen ilçesinde bulunan Yahşelli Mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan TCDD'ye ait yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemeler sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Mehmet Akkurt ile yolcu konumundaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 3 kişi araç içerisinden çıkarıldı.

        Cenazeler ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!