"12 TON SU ATABİLEN UÇAKLARIMIZ ÇALIŞIYOR"

Bölgede incelemelerde bulunup, söndürme çalışmalarını yönlendiren İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bölgede şiddetli rüzgar var. 12 ton su atabilen uçaklarımız çalışıyor. Rüzgarın hızı düşünce bazı helikopterlerimiz de kalkıyor müdahalelere katılabiliyor. Kara ekiplerimizle de yangını baskılamaya çalışıyoruz. Şu an 3 köyü tamamen boşalttık. Büyük olan Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi'ni de tahliyeye devam ediyoruz. Can kaybı veya yaralanan yok. 3 vatandaşın dumandan etkilenme şikayeti var. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldüler. Tarım ve Orman Bakanımızda İzmir'e geliyor. Yangın yönetimini kendisi devralacak. Yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını düşünüyoruz, net tespit yok. Geceye kadar rüzgarın yavaşlama ihtimali gözükmüyor. Bu nedenle hava araçları çok zorlanıyor. Rüzgar olduğu için de yayılım gösteriyor. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Küçük bir dikkatsizlik büyük orman yangına neden oluyor. Şu an zarar gören ev sayısı belli değil. Çünkü öncelikli amacımız yangını söndürmek" dedi.