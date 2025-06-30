İzmir Seferihisar yangın son durum: İzmir'de orman yangını söndürüldü mü, son durum ne, açıklama var mı?
Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele sürerken İzmir yangın son dakika haberleri anlık takip ediliyor. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın gece boyunca devam etti. Yangın nedeniyle bazı evler zarar görürken İzmir'deki son durum hakkında en güncel açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahım Yumaklı'dan geldi. Peki İzmir'de orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? İşte İzmir orman yangını ile ilgili son gelişmeler
İzmir Seferihisar yangınıyla mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Birçok kişi yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalışırken rüzgarın etkisiyle alevler hızla yükseldi. Gece boyunca İzmir yangınını söndürmeye çalışan ekipler çalışmalarına devam ediyor. Kentin Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını, yerleşim birimlerine sıçradığı biliniyor. Peki İzmir yangını söndürüldü mü, son durum ne?
İZMİR SEFERİHİSAR ORMAN YANGINI SON DURUM
İzmir orman yangını henüz belirlenemeyen nedenden ortaya çıktı. Yangın henüz söndürülemezken havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.
Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.
Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde de çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Seferihisar'daki orman yangınında 345 hanenin bulunduğu sitedeki bazı evler zarar gördü
İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.
Seferihisar'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. Alınan karar sonrası 345 evin bulunduğu site hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri yanan evlerdeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Site sakinleri, havanın aydınlanmasıyla bölgeye gelerek evlerini kontrol etmeye başladı.
BAKAN YUMAKLI, OLAY YERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahım Yumaklı devam eden yangınlarla ilgili bölgede incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, "İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da 9 büyük yangın çıktı. Türkiye'de bugün 77 yangın çıktı. Bunlardan 53'ü ormanların dışında oldu. Bir ay içinde 1459 yangına müdahale edildi. Şu anda 4 köy, 2 mahalle boşaltıldı" dedi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN, ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin, "Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklarla birlikte ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını vurguladı.
"Her yangın ciğerimizden bir parça koparıyor. Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerine yer veren Yılmaz, küçük bir ihmalin büyük sonuçlar doğurabildiğine dikkati çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığının, çıkan yangınlara en kısa sürede etkili müdahale için yoğun gayret sarf ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Ülkemizin farklı yörelerinde yaşanan yangınlara müdahale sürmektedir. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye görevlileri olmak üzere, yaşanan yangınlara cansiperane müdahale eden kahramanlara şükranlarımızı sunarız."
İZMİR BELEDİYE BAŞKANI TUGAY: BUGÜN BİZİM İÇİN ÇOK ZOR BİR GÜN
İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangınla ilgili açıklama yaptı:
Bugün bizim için çok zor bir gün, güzel İzmir'imizin dört bir yanında çıkan birçok yangınla aynı anda mücadele ediyoruz.
İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde İtfaiyemiz, iş makineleri, tankerler ve tüm saha personelimiz ile teyakkuz hâlindeyiz. Ekiplerimiz başta Menderes, Seferihisar ve Gaziemir olmak üzere fırtınanın da etkisiyle büyüyen tüm yangınlara var güçleriyle müdahale ediyorlar.
Ne yazık ki ormanlarımızı küle çeviren yangınların çok büyük bölümü insan eliyle çıkıyor. Küçük bir ihmal koca bir ormanı, içinde yaşayan binlerce canlıyı ve evlerimizi yakmaya yetiyor. Lütfen artık çok dikkatli olalım. Özellikle sıcak havalarda yangına sebep olabilecek her türlü faaliyetten uzak duralım.
"12 TON SU ATABİLEN UÇAKLARIMIZ ÇALIŞIYOR"
Bölgede incelemelerde bulunup, söndürme çalışmalarını yönlendiren İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bölgede şiddetli rüzgar var. 12 ton su atabilen uçaklarımız çalışıyor. Rüzgarın hızı düşünce bazı helikopterlerimiz de kalkıyor müdahalelere katılabiliyor. Kara ekiplerimizle de yangını baskılamaya çalışıyoruz. Şu an 3 köyü tamamen boşalttık. Büyük olan Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi'ni de tahliyeye devam ediyoruz. Can kaybı veya yaralanan yok. 3 vatandaşın dumandan etkilenme şikayeti var. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldüler. Tarım ve Orman Bakanımızda İzmir'e geliyor. Yangın yönetimini kendisi devralacak. Yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını düşünüyoruz, net tespit yok. Geceye kadar rüzgarın yavaşlama ihtimali gözükmüyor. Bu nedenle hava araçları çok zorlanıyor. Rüzgar olduğu için de yayılım gösteriyor. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Küçük bir dikkatsizlik büyük orman yangına neden oluyor. Şu an zarar gören ev sayısı belli değil. Çünkü öncelikli amacımız yangını söndürmek" dedi.