BAKAN YUMAKLI, OLAY YERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahım Yumaklı devam eden yangınlarla ilgili bölgede incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, "İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da 9 büyük yangın çıktı. Türkiye'de bugün 77 yangın çıktı. Bunlardan 53'ü ormanların dışında oldu. Bir ay içinde 1459 yangına müdahale edildi. Şu anda 4 köy, 2 mahalle boşaltıldı" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN, ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin, "Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklarla birlikte ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını vurguladı.

"Her yangın ciğerimizden bir parça koparıyor. Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerine yer veren Yılmaz, küçük bir ihmalin büyük sonuçlar doğurabildiğine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığının, çıkan yangınlara en kısa sürede etkili müdahale için yoğun gayret sarf ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı yörelerinde yaşanan yangınlara müdahale sürmektedir. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye görevlileri olmak üzere, yaşanan yangınlara cansiperane müdahale eden kahramanlara şükranlarımızı sunarız."