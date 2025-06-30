Tammy Abraham, iki çocuğunun annesine evlilik teklifinde bulundu

Beşiktaş’ın, İtalya Serie A’nın AS Roma’dan kadrosuna katmak üzere olduğu 27 yaşındaki Tammy Abraham, uzun süredir birlikte olduğu Leah Monroe’ya evlilik teklifinde bulundu.

İkinci çocuklarına hamile olan Leah Monroe, İngiliz futbolcunun evlenme teklifine "Evet" yanıtını verdi.

Tammy Abraham ile Leah Monroe, bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak; "Sonsuza kadar ve her zaman" notunu düştü.

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Tammy Abraham ile Leah Monroe, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yapmıştı.

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Fotoğraflar: Instagram