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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın anlaştığı Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın anlaştığı Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

        Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Siyah-Beyazlıların, yıldız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. İşte detaylar...

        Giriş: 30.06.2025 - 19:30 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:30
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        Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, forvet transferinde sona geldi.

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        Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi AS Roma'da forma giyen Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak üzere.

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        Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı.

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        GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

        27 yaşındaki golcü oyuncu, 1 Temmuz'da (Salı) İstanbul'a gelerek 4 yıllık anlaşmaya imza atacak.

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        27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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        Tammy Abraham'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)

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