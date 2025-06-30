Beşiktaş'ın anlaştığı Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Siyah-Beyazlıların, yıldız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. İşte detaylar...
Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, forvet transferinde sona geldi.
Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi AS Roma'da forma giyen Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak üzere.
Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı.
GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
27 yaşındaki golcü oyuncu, 1 Temmuz'da (Salı) İstanbul'a gelerek 4 yıllık anlaşmaya imza atacak.
27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
Tammy Abraham'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)