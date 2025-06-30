İngilizler duyurdu: Galatasaray'dan Richarlison bombası!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılıların, Tottenham'da forma giyen Brezilyalı santrfor Richarlison'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte detaylar...
Leroy Sane transferiyle Avrupa'da ses getiren Galatasaray'ın flaş bir ismin daha peşine düştüğü öne sürüldü.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison'u renklerine bağlamak istiyor.
Kulüplerin transfer konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü, ancak Tottenham'ın bonservisle satmak istediği aktarıldı.
Richarlison, geride kalan sezonda Tottenham'da 24 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 5 gol ile 2 asist üretti.
Richarlison'un Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
Kariyerinde America-MG, Fluminense, Watford, Everton ve Tottenham formaları giyen Richarlison için toplam 111.98 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.