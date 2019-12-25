İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar iki gün susuz kaldı. Su kesintilerinin sebebi ise; Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arızaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada arızanın giderildiği duyuruldu. Ardından İZSU'dan da açıklama geldi.

İZSU'DAN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arıza giderilmiştir. Şebekeye su verilmiş olup gece boyunca tüm mahallelere su ulaşacaktır.

Meydana gelen arızadan dolayı yaşanan su kesintisi nedeniyle Kentlimizden özür dileriz.

İZMİR SU KESİNTİLERİ 25 ARALIK 2019 (İZSU)