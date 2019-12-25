İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar iki gün susuz kaldı. Su kesintilerinin sebebi ise; Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arızaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada arızanın giderildiği duyuruldu. Ardından İZSU'dan da açıklama geldi.
İZSU'DAN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arıza giderilmiştir. Şebekeye su verilmiş olup gece boyunca tüm mahallelere su ulaşacaktır.
Meydana gelen arızadan dolayı yaşanan su kesintisi nedeniyle Kentlimizden özür dileriz.
İZMİR SU KESİNTİLERİ 25 ARALIK 2019 (İZSU)
|BUCA
|KURUÇEŞME, ZAFER, ATATÜRK, YILDIZLAR
|25.12.2019 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BÖLGEYE SU VERİLMİŞ OLUP.AŞIRI SU KULLANIMI NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTADIR.
|TORBALI
|29 EKİM
|25.12.2019 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YAZIBAŞI, SANAYİ BÖLGESİNE,VE ÇEVRESİNE, ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMİYECEKTİR,
|ÖDEMİŞ
|GÜNLÜCE, MURSALLI, YENİCEKÖY, KARADOĞAN, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, BUCAK, CEVİZALAN
|25.12.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI GÜNLÜCE, MURSALLI, YENİCEKÖY, KARADOĞAN, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, BUCAK VE CEVİZALAN MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR
|MENDERES
|ATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET
|25.12.2019 saat 07:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TRAFO ARIZASI NEDENİYLE
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