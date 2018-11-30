İzmir Metro AŞ tarafından, İzmir tramvayında yangın tatbikatı yapıldı. Tramvayda yangın çıkması ve acil durumda nasıl müdahale edilmesinin canlandırıldığı tatbikatta, bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Senaryo gereği çıkarılan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. AA'nın haberine göre; yangın sırasında tramvayda bulunan yaralılara ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. Öte yandan vatandaşların telaşa kapılmaması için ekipler çevredekilere bilgilendirmede bulundu.

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