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        Haberler Gündem İzmir Valiliği'nden sokakta ölü bulunan kişiye ilişkin açıklama - Güncel haberler

        İzmir Valiliği'nden sokakta ölü bulunan kişiye ilişkin açıklama

        İzmir Valiliği, sokakta yaşayan ve bugün hayatını kaybeden 58 yaşındaki kişinin birçok kez huzurevi ve özel bakım merkezine yerleştirildiğini ancak kendi isteğiyle buralardan ayrıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 00:21 Güncelleme: 15.12.2024 - 00:21
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        İzmir Valiliği'nden sokakta ölü bulunan kişiye ilişkin açıklama
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında "'Engelliyim gidecek yerim yok' diyen adam ölü bulundu" haberlerinin yayımlandığı hatırlatıldı.

        AA'nın haberine göre, haberlere konu olan 58 yaşındaki Adnan Kale'nin bedensel engelli olduğunun ve kısmi engelli sağlık raporu bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kale, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde ve kısmi olarak bakıma muhtaç olması nedeniyle 2018 yılından itibaren çeşitli defalar huzurevine yerleştirilmiş, yine Valilik onayıyla İzmir'de özel bir bakım merkezinde kalırken daha öncekilerde olduğu üzere kendi isteğiyle özel bakım merkezinden ayrılmıştır. Adnan Kale hakkında Buca Güven Mahallesi'nde sokakta yaşamaya başladığıyla ilgili ihbarlar alınması üzerine yeniden takibi yapılmış, sosyal inceleme raporları düzenlenmiştir. Kale, huzurevinde kalmayı reddetmiş, görevli ekiplere Güven Mahallesi Muhtarı ve kolluk kuvvetlerine huzurevine gitmek istemediğini müteaddit defalar belirtmiştir."

        Açıklamada, sabah saatlerinde görevli personelce huzurevine yerleştirilmek üzere tekrar Kale'nin bulunduğu mahalleye gidildiği ve vefat bilgisinin alındığı aktarıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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