Son dakika depremler listesi 29 Mart Çarşamba... Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında hem çevre 11 ilde artçılar hem de bağımsız sarsıntılar devam ediyor. 29 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde yeni bir sarsıntı meydana geldi. İşte 29 Mart Çarşamba son dakika depremler listesi...

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