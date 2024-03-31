İzmir Çeşme Belediyesi hangi partide? İzmir Çeşme Belediye başkanı kimdir? İzmir Çeşme Belediye başkan adayları
İzmir Çeşme Belediyesi hangi partide? İzmir Çeşme Belediye Başkanı kimdir? İzmir Çeşme Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Çeşme Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Çeşme Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Çeşme yerel seçim sonuçları..
İzmir Çeşme BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Çeşme Belediye Başkanlığını 14425 alınan oy ve %53.72 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muammer Ekrem Oran kazanmıştır.
Çeşme Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %53.72
Milliyetçi Hareket Partisi %41.98
Bağımsız %2.30
Türkiye Komünist Partisi %0.53
Saadet Partisi %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi %0.35
Demokrat Parti %0.29
Vatan Partisi %0.17
Demokratik Sol Parti %0.15
Bağımsız Aday %0.12
Bağımsız Aday %0.09
İzmir Çeşme BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİLAL DENİZLİ - CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı ESAT TANIK - MHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı HAVVA EVCİ - İYİ Parti İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK - MEMLEKET İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı HASAN EROL ASLANOĞLU - VATAN İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG - BĞMSZ İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı BİRSEN ADEKA - HKP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı MUHAMMET YILMAZ - DEVA İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı DERYA YENTÜR - DP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı AHMET YILMAZ - HÜDAPAR İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı ORHUN BENLİCAN - ZP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı BARAN KÖSEOĞLU - TİP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı TUBA KAYA - HKP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı EMİR ALKIN TUNCAY - MP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı NUR ASLAN - OCAK İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı METİN YILMAZ DOĞUIŞIK - DSP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı ENVER YASER KÜÇÜKGÜL - TKP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı AHMET HAZIRBULAN - SP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı NEFİZE SELÇUK - EMEP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı NALAN EMİR - MP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN ŞENER - BTP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı CAN YAMAN - ZP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı ABDULLAH DOKCU - DEM Parti İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı AHMET BİLER - YENİDEN REFAH İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı OSMAN KEREM ENGİN - DEVA İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı ÖZLEM AVCI - TİP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı VEDAT AKİZ - HÜDAPAR İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı RECEP ÇAKILKAYA - ANAP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı
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