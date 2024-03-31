İzmir Çeşme Belediyesi hangi partide? İzmir Çeşme Belediye başkanı kimdir? İzmir Çeşme Belediye başkan adayları İzmir Çeşme Belediyesi hangi partide? İzmir Çeşme Belediye Başkanı kimdir? İzmir Çeşme Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Çeşme Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Çeşme Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Çeşme yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:44 facebook

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