İzmir Çiğli Belediyesi hangi partide? İzmir Çiğli Belediye başkanı kimdir? İzmir Çiğli Belediye başkan adayları İzmir Çiğli Belediyesi hangi partide? İzmir Çiğli Belediye Başkanı kimdir? İzmir Çiğli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Çiğli Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Çiğli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Çiğli yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:50 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL