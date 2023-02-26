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İzmir’de kazada savrulan araç yayalara çarptı: 2’si ağır 4 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, otomobille çarpışan hafif ticari araç savrularak kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı

İzmir’de kazada savrulan araç yayalara çarptı: 2’si ağır 4 yaralı
İHA

İzmir'deki kaza, saat 17.40 sıralarında Gırpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf T., idaresindeki otomobil ile 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İsmail H.’nin kullandığı hafif ticari araç, 7052 Sokak ile Pınarbaşı Sokak kesişiminde kazaya karıştı.

ARACIN ÇARPTIĞI YAYALAR KALDIRIMA SAVRULDU

Kazanın ardından savrulan hafif ticari, o esnada kaldırımda bulunan 5 kişiden Mustafa G., (53), Emine Ö. (57) ve ismi öğrenilmeyen bir kız çocuğuna çarptı. O esnada 2 kişi ise kazayı kıl payı atlattı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, aracın arka kapsının açılmasıyla 2 kişi de araçtan yola düştü.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşlar yaralıların yanına koştuktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Mustafa G., Emine Ö., ve kolunda kırık bulunan sürücü İsmail H., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


İsmi öğrenilemeyen kız çocuğu ise çevredeki bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Mustafa G.’nin beyin kanaması geçirdiği, Emine Ö.’nün ise kaburgalarında, yüzünde ve kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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