İzmir’de sanal medya paylaşımları nedeniyle 8 öğrenci gözlem altında

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören öğrencilerin, sanal medya gruplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve 8 lise öğrencisi gözlem altına alındı. Öğrencilerin ifadelerinde eylem planlamadıkları sadece şakalaştıklarını söyledikleri öğrenildi. Öğrencilerin dijital materyallerine el konulduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.