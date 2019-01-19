Olay, bugün saat 01.00 sıralarında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmada gerilim artınca kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler av tüfeği ile ateş açtı. Av tüfeği ile ateş açılması sonucu D.K.(50) isimli bir kadın vurularak ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, D.K.’ya müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından D.K., ambulans ile özel bir hastaneye sevk etti.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ise sokakta incelemede bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin eşgalini belirlemek için görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis ekipleri talihsiz kadını vuran kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, hastanede tedaviye alınan D.K.’nın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. D.K.’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.