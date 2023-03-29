İzmit Tramvay Durakları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik İzmit Tramvay Durakları: İzmit Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
ABONE OL

İzmit tramvay durakları: İzmit tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri

Kocaeli İzmit’te de tramvay ile ulaşım vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. İzmit tramvay hattının güzergahı ve sefer saatleri hakkında bilgileri sizler için derledik.

İzmit Tramvay Durakları: İzmit Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
HABERTURK.COM

Peki İzmit tramvay durakları hangileri? İzmit tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri neler?

İzmit Tramvay Durakları

Akçaray tramvay hattı Kocaeli ilçelerinden birisi olan İzmit’te hizmet veriyor ve şimdilik tek tramvay hattıdır. Bu sebeple bazı saat aralıklarında ve belli günlerde çok fazla yoğunluk yaşanabiliyor.

İzmit Tramvay Hattı: Otogar- Plajyolu

  • - Otogar, Yahya Kaptan, Yenişehir, Mehmet Ali Paşa, Doğu Kışla, Milli İrade Meydanı, Fuar, Yeni Cuma, Fevziye, Tren Garı, Sekapark, Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Eğitim Kampüsü, Plajyolu.

15 duraktan geçen tramvay hattı çok fazla kullanılıyor. Aynı zamanda İzmit tramvay sefer saatleri ise sabittir ve 00.00- 23.40 aralığındadır.

Bu süre içerisinde de sefer sıklığı 5 dakikada birdir.

İzmit Tramvay Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

Çok fazla durak bulunmuyor ve duraklar arası mesafeye baktığımızda aslında ortalama 3- 4 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak İzmit tramvay hattı güzergahı şehir içerisinde fazlasıyla bağlayıcı bir özelliğe sahip. Bu sebeple de çoğu vatandaş kendi araçlarını kullanmak yerine tramvay kullanmayı tercih ediyor.

İzmit Tramvay Hattı Fiyatları

Eğer merak ediyorsanız sizlere İzmit tramvay hattı ücretleri ne kadar bundan da bahsedelim. Oldukça uygun bir fiyata tramvayı kullanabilirsiniz.

  • - Tam kart basacaksanız ücret 6,50 TL
  • - Öğrenci kartı basacaksanız da ücret 4,25 TL olarak güncellendi.

Otogar- Plajyolu istikameti ya da Plajyolu- Otogar yönü olması fark etmeksizin ücretler sabittir ve değişmez.

Bütün bu bilgilerin yanı sıra 15 durak boyunca yolculuğunuz da ortalama 40 dakika sürecektir. Ancak bu süre değişebilir, etkenler ise yolcu sayıları, hava durumları, araç durumu ya da özel gün olup olmamasıdır.

Kocaeli Ulaşım Seçenekleri

Kocaeli ilinde sadece tramvay bulunmuyor. Ama eğer bu bölgedeyseniz tramvay kullanmanız oldukça avantaj sağlayacak.

Bunun yanı sıra Kocaeli’nde çok fazla ulaşım seçeneği var, istediğinizi kullanabilirsiniz. İşte o seçenekler:

  • - Taksi
  • - Vapur
  • - Tramvay
  • - Şehir içi otobüs

Bütün bilet fiyatları güncellendi ve aynı zamanda ulaşım ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu konuyla ilgili eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız Kocaeli Ulaşımın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. burada bütün tarifeleri ve hangi yöne gittiklerini daha net görebilirsiniz.

Sizlere bir rehber olması amacıyla İzmit tramvay durakları ve sefer saatleri hakkında bilmeniz gereken bütün bilgileri aktardık.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AK Parti'de 3 dönem kuralına kimler takılıyor? Kaç kişi aday olamayacak?
GÜNDEM 3 dönem kuralına takılanlar
İmamoğlu'ndan yapay zeka paylaşımı! - Güncel haberler
GÜNDEM İmamoğlu'ndan yapay zeka paylaşımı
Emniyet Müdürlüğü Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Polis Karakolu Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
GÜNDEM Emniyet Müdürlüğü çalışma (mesai) saatleri
Son dakika: Fırtınada devrilen ağaç 7 öğrenciyi yaraladı!
GÜNDEM Fırtınada devrilen ağaç 7 öğrenciyi yaraladı!
Forum İstanbul AVM Çalışma Saatleri 2023: Forum İstanbul AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
GÜNDEM Forum İstanbul AVM Çalışma Saatleri
İSKİ Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: İSKİ Vezneleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
GÜNDEM 2023 İSKİ çalışma (mesai) saatleri
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşüyor
GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşüyor
Denizli'de feci olay! Şaka yaparken arkadaşını öldürdü - Güncel haberler
GÜNDEM Feci iddia! Şaka yaparken arkadaşını öldürdü
İstanbul Metrosu Çalışma Saatleri 2023: Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor ve Kaça Kadar Çalışıyor?
GÜNDEM İstanbul metrosu çalışma saatleri
İBB Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
GÜNDEM 2023 İBB çalışma (mesai) saatleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.