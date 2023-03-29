HABERTURK.COM

Peki İzmit tramvay durakları hangileri? İzmit tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri neler?

İzmit Tramvay Durakları

Akçaray tramvay hattı Kocaeli ilçelerinden birisi olan İzmit’te hizmet veriyor ve şimdilik tek tramvay hattıdır. Bu sebeple bazı saat aralıklarında ve belli günlerde çok fazla yoğunluk yaşanabiliyor.

İzmit Tramvay Hattı: Otogar- Plajyolu

- Otogar, Yahya Kaptan, Yenişehir, Mehmet Ali Paşa, Doğu Kışla, Milli İrade Meydanı, Fuar, Yeni Cuma, Fevziye, Tren Garı, Sekapark, Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Eğitim Kampüsü, Plajyolu.

15 duraktan geçen tramvay hattı çok fazla kullanılıyor. Aynı zamanda İzmit tramvay sefer saatleri ise sabittir ve 00.00- 23.40 aralığındadır.

Bu süre içerisinde de sefer sıklığı 5 dakikada birdir.

İzmit Tramvay Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

Çok fazla durak bulunmuyor ve duraklar arası mesafeye baktığımızda aslında ortalama 3- 4 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak İzmit tramvay hattı güzergahı şehir içerisinde fazlasıyla bağlayıcı bir özelliğe sahip. Bu sebeple de çoğu vatandaş kendi araçlarını kullanmak yerine tramvay kullanmayı tercih ediyor.

İzmit Tramvay Hattı Fiyatları

Eğer merak ediyorsanız sizlere İzmit tramvay hattı ücretleri ne kadar bundan da bahsedelim. Oldukça uygun bir fiyata tramvayı kullanabilirsiniz.

- Tam kart basacaksanız ücret 6,50 TL

- Öğrenci kartı basacaksanız da ücret 4,25 TL olarak güncellendi.

Otogar- Plajyolu istikameti ya da Plajyolu- Otogar yönü olması fark etmeksizin ücretler sabittir ve değişmez.

Bütün bu bilgilerin yanı sıra 15 durak boyunca yolculuğunuz da ortalama 40 dakika sürecektir. Ancak bu süre değişebilir, etkenler ise yolcu sayıları, hava durumları, araç durumu ya da özel gün olup olmamasıdır.

Kocaeli Ulaşım Seçenekleri

Kocaeli ilinde sadece tramvay bulunmuyor. Ama eğer bu bölgedeyseniz tramvay kullanmanız oldukça avantaj sağlayacak.

Bunun yanı sıra Kocaeli’nde çok fazla ulaşım seçeneği var, istediğinizi kullanabilirsiniz. İşte o seçenekler:

- Taksi

- Vapur

- Tramvay

- Şehir içi otobüs

Bütün bilet fiyatları güncellendi ve aynı zamanda ulaşım ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu konuyla ilgili eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız Kocaeli Ulaşımın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. burada bütün tarifeleri ve hangi yöne gittiklerini daha net görebilirsiniz.

Sizlere bir rehber olması amacıyla İzmit tramvay durakları ve sefer saatleri hakkında bilmeniz gereken bütün bilgileri aktardık.