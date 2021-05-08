Efsane yayılıyor... İznik Gölü'nde ağlara takıldı! 0:00 / 0:00

İHA

Türkiye’nin beşinci büyük gölü İznik'te gümüş balığı avına çıkan merkez su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçılar, ağlarına sert bir cisim takıldığını fark etti.

İHA'nın haberine göre ağları toplayan balıkçılar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Balıkçıların ağlarına binlerce yıllık olduğu düşünülen kabartmalı yazıt takıldı.

HANGİ DÖNEME AİT OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Üzerinde desenler ve yazılar olduğu görülen tarihi eserin hangi döneme ait olduğu merak konusu oldu.

Tarihi eserin İznik Müze Müdürlüğü tarafından korumaya alınacağı öğrenildi.

Nisan ayının sonunda yine İznik Gölü'nde tarihi taş olduğu belirtilen sütun bulunmuştu.

Bursa'nın bir ilçesi olan İznik'in adı Nikea'dan geliyor. Yunanca adın önüne 'sur içinde' anlamında olan is eki getirilmesiyle, İsnikea adı İznik oluyor. İznik'te ilk yerleşimin MÖ 2500 yıllarına uzandığı sanılıyor. Astronominin en önemli isimlerinden biri olan Hipparkos'un bu dönemde İznik'te doğduğu biliniyor.

KAYIP ŞEHİR EFSANESİ

Efsaneye göre Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan gerçek İznik'in şu anki İznik Gölü'nün zemininde olduğu rivayet ediliyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen tarihi İznik'in daha sonraki yıllarda göl kenarına yeniden inşa edildiği sanılıyor.