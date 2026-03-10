İzmir barajlarındaki son durum, İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kış ayları boyunca kent genelinde etkili olan yağmur yağışlarının ardından barajların su seviyesi yükselişini sürdürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel verilere göre Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda “10 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...