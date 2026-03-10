İZSU 10 Mart baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının güncel verileri ile su seviyesi yüzde kaç oldu?
İzmir barajlarının güncel verileri merak ediliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), her gün barajlardaki son durumu web sitesi üzerinden paylaşıyor. İzmir'e içme suyu sağlayan barajlardan biri olan Ürkmez Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100 seviyesinde yer alıyor. Peki, İZSU 10 Mart 2026 İzmir barajlarının genel doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
İzmir barajlarındaki son durum, İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kış ayları boyunca kent genelinde etkili olan yağmur yağışlarının ardından barajların su seviyesi yükselişini sürdürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel verilere göre Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda “10 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...
İZSU 10 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 10 Mart 2026 Salı günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 66,43 seviyesinde yer aldı.
İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 39,80
Balçova Baraj: yüzde 93,40
Ürkmez Barajı: yüzde 100
Gördes Barajı: yüzde 28,20
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 70,75