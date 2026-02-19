Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İZSU 19 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının güncel su seviyesi yükseldi mi, yüzde kaç oldu?

        İZSU 19 Şubat baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının güncel su seviyesi yükseldi mi?

        İzmir barajlarının su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kent genelinde hakim olan yağışları ardından İzmir'in su kaynakları barajların doluluk oranı yükseliş gösteriyor. İzmir'in en büyük barajlarından biri olan Ürkmez Barajı, yüzde 93,40 seviyesine ulaştı. Peki, 19 Şubat 2026 Perşembe İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 19.02.2026 - 09:38 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:38
        1

        İzmir barajlarının son durumu, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. 2026 Şubat ayında etkili olan yağışların ardından, baraj doluluk oranları 2025 Şubat ayındaki verilere kıyasla yaklaşık iki katına yükseldi. İzmir’e su sağlayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının güncel verileri belli oldu. Bu kapsamda “19 Şubat Perşembe İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        İZSU 19 ŞUBAT İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel verilere göre 19 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde 57,75 olarak kaydedildi.

        3

        İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Tahtalı Barajı: yüzde 34,79

        Balçova Barajı: yüzde 84,32

        Ürkmez Barajı: yüzde 93,40

        Gördes Barajı: yüzde 19,18

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 57,07

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
