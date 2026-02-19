İzmir barajlarının son durumu, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. 2026 Şubat ayında etkili olan yağışların ardından, baraj doluluk oranları 2025 Şubat ayındaki verilere kıyasla yaklaşık iki katına yükseldi. İzmir’e su sağlayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının güncel verileri belli oldu. Bu kapsamda “19 Şubat Perşembe İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...