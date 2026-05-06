İZSU 6 Mayıs baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte İzmir'de yaşayanların gözü yeniden barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. Su kaynaklarının güncel durumu merak konusu olurken, 6 Mayıs tarihine ait veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşıldı. Açıklanan son rakamlarla birlikte, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları da netleşmiş oldu. Peki, İzmir'de barajların doluluk seviyesi ne durumda? İşte ayrıntılar…
Giriş: 06 Mayıs 2026 - 09:27 Güncelleme:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, 6 Mayıs 2026 itibarıyla barajlardaki son durum ne? İşte detaylar...
İZSU 6 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 73,89 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 54,44
Balçova Barajı: Yüzde 97,14
Ürkmez Barajı: Yüzde 97,96
Gördes Barajı: Yüzde 41,72
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 78,18
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
