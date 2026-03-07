7 Mart 2026 Cumartesi itibarıyla İzmir’deki barajların güncel doluluk oranları açıklandı. Veriler, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Şehrin bazı bölgelerinde planlı su kesintileri devam ederken, son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdığı değerlendiriliyor. İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajları için açıklanan doluluk oranları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "7 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?" sorusunun cevabı haberimizde...