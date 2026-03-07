İZSU 7 Mart baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?
İzmir'de su kaynaklarına ilişkin gelişmeler kent gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan planlı su kesintileriyle birlikte vatandaşların gözü barajlardaki güncel doluluk oranlarına çevrildi. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların seviyeleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından her gün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, 7 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar…
7 Mart 2026 Cumartesi itibarıyla İzmir’deki barajların güncel doluluk oranları açıklandı. Veriler, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Şehrin bazı bölgelerinde planlı su kesintileri devam ederken, son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdığı değerlendiriliyor. İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajları için açıklanan doluluk oranları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "7 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?" sorusunun cevabı haberimizde...
İZSU 7 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 7 Mart 2026 Cumartesi günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 66,27 olarak kaydedildi.
7 MART İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 39,43
Balçova Baraj: yüzde 92,47
Ürkmez Barajı: yüzde 100
Gördes Barajı: yüzde 28,08
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 71,39