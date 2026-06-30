İZSU'dan Seferihisar'a 140 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar'ın geleceğine yön verecek altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

140 milyon liralık proje kapsamında ilçenin atık su şebeke ve iletim hatları yenileniyor. Çalışmalar kapsamında toplam 19 kilometre atık su şebeke ve iletim hattı ile 4 ıslak tip baca içi terfi merkezi inşa edilecek.

Düzce Mahallesi'nde devam eden imalat çalışmalarının ardından ekipler, Ağaçeşmesi bölgesinde çalışmalara başlayacak. Haziran 2027'de tamamlanması planlanan altyapı yatırımıyla ilçenin altyapı kapasitesi önemli ölçüde artırılacak.