Jack Nicholson'ın 89'uncu yaş günü fotoğrafı

Jack Nicholson'ın kızı Lorraine, yıllardır gözlerden uzak yaşayanHollywood efsanesi babasının 89'uncu doğum gününü onuruna hayranlarıyla son görüntüsünü paylaştı.

Lorraine Nicholson, ailesi ve 82 yaşındaki müzik ikonu Joni Mitchell ile birlikte bu özel günü kutlarken çekilmiş bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Fotoğrafta Jack Nicholson, alkışlarken ve gülümserken görülüyor.

Lorraine, fotoğrafın altına sadece "89!" yazdı.

Nicholson'ın, kendisi gibi oyuncu olan 36 yaşındaki kızı Lorraine'in yanı sıra eski eşi Rebecca Broussard'dan 34 yaşında Ray adında bir de oğlu bulunuyor.

Nicholson'ın ayrıca eski eşi Sandra Knight'tan 62 yaşında Jennifer adında bir kızı, 'Five Easy Pieces' filmindeki merhum rol arkadaşı Susan Anspach'tan 55 yaşında Caleb James Goddard adında bir oğlu ve Danimarkalı model Winnie Hollman'dan Honey Hollman adında bir kızı var.

REKLAM

Lorraine Nicholson

Nicholson'ın, oyuncu Jennine Gourin'den olan 32 yaşındaki kızı Tessa Gourin ile arası açık.

Lorraine, Nicholson'ın Hollywood'dan uzaklaşmasının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, aktörün özel hayatına dair bilgileri sosyal medyada hayranlarıyla paylaşan tek çocuğu.

En son 2010 yapımı romantik komedi filmi 'How Do You Know'u çeken Nicholson, oyunculuktan emekli oldu.

Lorraine, Aralık 2025'te babası ve kardeşi Ray ile bu fotoğrafı paylaşmıştı