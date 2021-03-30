Jack Reacher 2 oyuncuları kimler? Jack Reacher 2 filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki bu film 2012 yılında çekilen Jack Reacher filminin devam filmidir.

JACK REACHER 2 OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise - Jack Reacher

Cobie Smulders - Susan Turner

Danika Yarosh

Aldis Hodge

Patrick Heusinger - Avcı

Holt McCallany

Austin Hebert

Robert Catrini

Robert Knepper - General Harkness

Billy Slaughter

JACK REACHER 2 KONUSU NEDİR?

Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir.