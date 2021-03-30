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Jack Reacher 2 oyuncuları kimler? Jack Reacher 2 filmi konusu nedir?

Jack Reacher 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2016 yılı yapımı aksiyon türündeki filmin başrolünde Tom Cruise yer alıyor. İşte Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Jack Reacher 2 oyuncuları kimler? Jack Reacher 2 filmi konusu nedir?

Jack Reacher 2 oyuncuları kimler? Jack Reacher 2 filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki bu film 2012 yılında çekilen Jack Reacher filminin devam filmidir.

JACK REACHER 2 OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise - Jack Reacher
Cobie Smulders - Susan Turner
Danika Yarosh
Aldis Hodge
Patrick Heusinger - Avcı
Holt McCallany
Austin Hebert
Robert Catrini
Robert Knepper - General Harkness
Billy Slaughter

JACK REACHER 2 KONUSU NEDİR?

Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir.

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