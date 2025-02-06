Jackie Chan yıllar sonra yeniden 'Karate Kid' setinde

Dövüş ustası ve oyuncu Jackie Chan, yeni 'Karateci Çocuk' (Karate Kid) filminin çekimlerinde görüntülendi.

Hong Kong doğumlu 70 yaşındaki oyuncu, orijinali 1984'te çekilen, 2010 yapımı yeniden çevrimde rol alarak şöhretini pekiştirdiği 'Karateci Çocuk' filminin yenisini çekiyor.

Jackie Chan, ABD'nin Atlanta şehrinde kurulan sette, cadde üzerinde çekilen duygusal bir sahneyi canlandırırken görüldü.

'Karate Kid: Efsane Dövüşçüler' (Karate Kids Legends) adlı filmde Chan, yine karakte öğretmeni Han rolünü canlandırıyor. Filmde Ralph Macchi de Daniel LaRusso rolüne hayat veriyor.

REKLAM

'Karate Kid: Efsane Dövüşçüler' filminin konusu şöyle:

Bir aile trajedisinin ardından, kung fu dahisi Li Fong (Ben Wang), Pekin'deki evinden koparılır ve annesiyle birlikte New York'a taşınmak zorunda kalır. Li, yeni sınıf arkadaşlarına uyum sağlamaya çalışırken geçmişinden kurtulmaya çabalar ve kavga etmek istemese de bela onu her yerde bulur.

Jackie Chan, yolda düşen birine yardım ettiği sahneyi çekerken görüldü.

Yeni bir arkadaşının onun yardımına ihtiyacı olduğunda Li, bir karate yarışmasına katılır, ancak becerileri tek başına yeterli değildir. Li'nin kung fu öğretmeni Han (Jackie Chan), orijinal Karate Kid Daniel LaRusso'dan (Macchio) yardım ister ve Li, dövüşmenin yeni bir yolunu öğrenerek, iki stilini nihai dövüş sanatları gösterisi için tek bir stilde birleştirir.

'Bitirim İkili' filmiyle dünya çapında şöhret yakalayan Jackie Chan'i 15 yıl sonra yeniden 'Kara Kid' efsanesiyle beyazperdeye yansıtacak olan 'Karate Kid: Efsane Dövüşçüler' filmi, 30 Mayıs'ta gösterime girecek.