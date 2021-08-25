2021 Jackson Hole toplantısının Ağustos ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyordu. FED Kansas City şubesi Jackson Hole toplantısında Covid-19 salgını sanal olarak yapılacağını açıkladı. İşte Jackson Hole toplantısı hakkında merak edilenler...

JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR?

Tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı, her yıl ABD'de düzenlenen ve dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katıldığı bir toplantıdır.Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Jackson Hole toplantısı para politikalarındaki değişikliklerin konu edilmesi nedeniyle piyasalar için oldukça önemlidir.

2021 JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankasının (FED) Kansas City Şubesi, her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle planlananın aksine sanal olarak yapılacağını duyurdu.

Kansas City FED'den yapılan açıklamada, her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finans oyuncularını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumun yakın zamanda artan Kovid-19 riski nedeniyle 27 Ağustos'ta sanal olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantının saati henüz bilinmiyor.

Kansas City FED Başkanı Esther George, konuya ilişkin, "Sağlık koşullarının planladığımız gibi bu yıl Jackson Lake Lodge'da fiziki olarak toplanabilmemizi engellediğinden dolayı hayal kırıklığı duysak da misafirlerimizin ve Teton ilçesi halkının güvenliği önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

2021 JACKSON HOLE TOPLANTISININ TEMASI NE?

FED'in takviminde yer alan bilgilerde, FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın temasının "Ekonomik Görünüm" olacağı belirtildi.